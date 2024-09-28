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Güncel
AA 28.09.2024 10:08

Bursa'da reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursa'da otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'da reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursa'da Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki refüjde bulunan reklam panosuyla ağaçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil karşı şeride devrildi.

Kazada sürücü Kemal Ö. ile araçtaki Mustafa P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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