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Güncel
AA 28.09.2024 10:04

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli yakalandı.

Adresler ve bölgedeki taşlık alanlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, 1396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde, farklı suçlardan aranan 7 zanlı da yakalandı.

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Şanlıurfa Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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