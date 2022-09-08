Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, İstanbul ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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