Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Aydın'da, son 1 haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 74 kişiden 6'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 67 olayda 74 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda 2 kilogram 139 gram esrar, 325 gram metamfetamin, 95 sentetik ecza, 373 gram eroin, 49 gram kokain ve 526 kök kenevir ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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