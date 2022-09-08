Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde H.T. ile S.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
S.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği H.T. yaralandı.
Yaralı H.T, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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