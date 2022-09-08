Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde bulunan Dardanos Yerleşkesi sosyal bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Yerleşke otel, restoran, piknik ve mesire alanı gibi birçok hizmet ziyaretçilere sağlanıyor.

Uzun yıllardır faaliyet gösteren Dardanos Yerleşkesinde atıl durumda olan bir alan ise ihya edilerek lavanta bahçesine dönüştürülerek ziyaretçilere açıldı.

Proje, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürlüğü ile Çanakkale İl Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütüldü.

Lavanta bahçesine salıncak yapıldı

Çöplük alanda bulunan malzemeler çalışanlar tarafından temizlenerek bin 800 adet lavanta fidanı dikildi. Alanda bulunan demirlerden salıncak yapılırken, kırılan ve minderleri yırtılan sandalyeler ise tamir edildi.

Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özlem Korkutata, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle iletişime geçerek hibe olarak yaklaşık 2 bin lavanta temin ettik. 2022 yılının bahar aylarında buranın ıslah edilmesi, çöplerin arındırılması, hurdaların buradan kaldırılması ve bütün çalışan ekibimizle beraber buranın lavanta bahçesine dönüşmesini sağladık. Amacımız görsel olarak çalışanlara, misafirlere ve üniversitemize yakışır bir alan oluşturmaktı. Güzel bir bahçe oldu. İlerleyen yıllarda bu bahçenin göze daha çok hitap eden bir bahçe olacağını düşünüyoruz, kente böyle bir yer kazandırdığımız için de mutluyuz" dedi.