Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan İbrahim Karahallı'nın yanı sıra Coşkun Güngör ve Uğur Karaca yarıştı.

Toplam 256 üyenin oy kullandığı seçimde 110 oy alan Coşkun Güngör yeni yönetim kurulu başkanı olurken, İbrahim Karahallı 95, Uğur Karaca 50 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, organize sanayi bölgelerinde 2000'in başında yaklaşık 410 bin olan istihdamın 2 milyon 500 bine yükseldiğini belirterek, "Bu gelişmeden Uşak'ımız da nasibini almıştır. Tekstil, Karma, Karahallı ve Banaz olmak üzere 4 organize sanayiye sahibiz. Banaz Organize Sanayi'nin alt yapı çalışmaları devam etmektedir. İstihdamı arttırmanız, ihracat yapmanız için ne gerekiyorsa her zaman yanınızdayız" dedi.