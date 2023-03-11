Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana’da, atık yağları, çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 3 şüphelinin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında, 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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