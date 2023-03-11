İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.





Ekipler, 3 şüphelinin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında, 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.