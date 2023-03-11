Olay, dün sabah, Güneysu ilçesi Ortaköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Muhammet E. ile Ali D., yamaç arazideki çay bahçesine 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kurmak için çalışma başlattı.



Muhammet E. ve Ali D., dere yatağına yakın alanda, germeye çalıştıkları teleferiğin çelik halatının, bölgeden geçen elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Muhammet E. ve Ali D. ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



