Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bağ bozumu festivalini 50 yıldır ilk günkü heyecanla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için gurur verici bir festival düzenleyeceklerini anlatan Aktürk, "Bu festivalimiz Ürgüp'ümüzün bir kültürü. Geçmişten gelip bu zamana kadar her yıl üzerine koyarak kutluyoruz. Bizler de 3,5 yıldır bu festivali daha anlamlı hale getirmek için ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde kutlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Kültür yolculuğunun dünyaya tanıtılmasına önem veriyoruz"

Yurt dışından halk dansları toplulukları ve çeşitli misafirleri de ağırlayacaklarını aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"Festivalleri hazırlarken en önemsediğimiz şey bölgenin tanıtımı. Bir bölgenin geçmişten geleceğe uzanan kültür yolculuğunun dünyaya tanıtılmasına önem veriyoruz. Aynı zamanda da festivalleri akşam konserleri eşliğinde taçlandırarak ilçeye ve bölgeye ekonomik girdiler sağlayacak unsurları düşünerek hareket ediyoruz."