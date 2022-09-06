Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce’de 32 park revize ediliyor
[Fotograf: İHA]
Düzce Belediyesi, 56 mahallede bulunan 32 parkta bakım çalışması gerçekleştirecek. Çalışmalara başlayan ekipler, zemin kaplama, suni çim, basketbol ve voleybol sahalarının revizesi ile iyileştirme yapacak.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, parklara yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.
Kent genelinde bulunan 32 parkta gerçekleştirilecek bakım çalışması Cedidiye Mahallesinde bulunan parkla başladı.
Çocuk ve yetişkinlerin zaman geçirip eğlendikleri parklarda tahribat ve aşınmadan oluşan yıpranma ortadan kaldırılacak.
Parklar da bulunan spor sahalarının tel örgülerinin yenilenmesi, pota ve kapıların bakımı, suni çim ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirecek.
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