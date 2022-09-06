Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, parklara yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Kent genelinde bulunan 32 parkta gerçekleştirilecek bakım çalışması Cedidiye Mahallesinde bulunan parkla başladı.

Çocuk ve yetişkinlerin zaman geçirip eğlendikleri parklarda tahribat ve aşınmadan oluşan yıpranma ortadan kaldırılacak.

Parklar da bulunan spor sahalarının tel örgülerinin yenilenmesi, pota ve kapıların bakımı, suni çim ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirecek.