Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığının çevrenin, doğanın ve yaban hayatının korunması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Karadağ'da yaşayan yılkı atlarının takibe alındığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan çalışmalarda atların çeşme etrafındaki taşları yaladıklarını gördük. Ayrıca atların bir kısmı bölgede hayvancılık yapan kişilerin koyunları için bırakılan tuzlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunu görerek atların su ihtiyaçlarını karşıladığı çeşme etrafındaki yerlere 300 kilogram kaya tuzu bıraktık. Sonra hayvanları rahatsız etmemek için foto kapanlar kurarak atları izlemeye aldık. Gördük ki atlar bıraktığımız kaya tuzlarını yalayarak tuz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra su içmeye gidiyor. Aralıklarla bu tür çalışmalarımız devam edecek."