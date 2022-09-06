Osmaniye Merkez Güneysu İlkokulu öğrencileri Berkay Ata Sünbül ve Ecrin Yanmaz'dan oluşan "A01 Güneysu Teknoloji Çağı Çocukları" takımı, engellilerin park alanlarını kolay bulması için proje hazırladı.

Web sitesi tasarlayan çocuklar, sitede, 81 ildeki engelli sürücüler için ayrılan park alanlarını gösteren haritalara yer verdi.

Çocukların tasarladığı sitedeki haritada her ilin üzerindeki karekod okutulduğunda o ildeki engelsiz park alanları açılıyor. Park levhasına tıkladıktan sonra cep telefonuna gelen konumla engelliler park alanına ulaşabiliyor.

Projeyle, takım "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda ikincilik elde etti.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Berkay Ata Sünbül, projeyi yerli ve milli Deneyap Yazılım Kart ve kamera sistemiyle hazırladıklarını anlatarak, "Web sitemizin Türkiye'de ve dünyada örneği ve benzeri bulunmamaktadır. Geldiğim için çok mutluydum. Birinci olacağımıza emindik ama ikinci olduk. Ondan bir gün önce ikinci olduğumuzu açıkladılar. Çok mutlu oldum. Selçuk Bey ile uçağımın olmasını ve onun gibi bilim adamı olmayı istiyorum" dedi.