Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzman öğretmenlik eğitimleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı. Bugüne kadar toplam 540 bin 66 öğretmen, uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda uygulanan uzman öğretmenlik eğitimi için 9 Eylül saat 23.59'a kadar ek süre verildiği belirtildi.
Başöğretmenlik eğitimleri ise daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar sürecek.
Uzmanlık eğitimini 540 bin 66 öğretmen tamamladı
Bakanlık, uzmanlık eğitimleriyle ilgili son verileri de paylaştı.
Bugüne kadar toplam 540 bin 66 öğretmenin uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamladığı belirtildi.
Baş öğretmenlik eğitimini tamamlayan öğretmen sayısı da 65 bin 688 olarak paylaşıldı.
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