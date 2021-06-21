Ümraniye'de evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katılı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlunu kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.