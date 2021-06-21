Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kent merkezinden ilçe merkezi yönüne giden Yusuf Aksu yönetimindeki 27 BT 301 plakalı hafif ticari araç, Dağdacık Mahallesi yakınlarında takla attı.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan Fatma Aksu ve Ali Demirci, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Aksu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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