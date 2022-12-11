Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'nın saldırısında "Melitopol'de 200'den fazla Rus askerinin öldüğü" iddiası
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Zaporijya bölgesinde yer alan Melitopol şehrindeki bir askeri üsse düzenlediği saldırı sırasında 200'den fazla Rus askerinin öldüğü ileri sürüldü.
Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımında, Rus güçlerin kontrolü altındaki Melitopol şehrinde bulunan bir askeri noktaya Ukrayna kuvvetlerince saldırı düzenlendiğini savundu.
Fedorov, dün gece saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu 200'den fazla Rus askerinin öldüğünü iddia etti.
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