Şazibey Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü, polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Yirmikigün Mahallesi'nde aracı terk eden sürücü İ.S. ile yanındaki şüpheli, yaklaşık 500 metre ileride bir site bahçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, trafik yönünden sürücüye 14 bin lira ceza uygularken, işlemleri için sürücü ve yanındaki şüpheliyi emniyete götürdü.