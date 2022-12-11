Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botlar ve can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "KB-4510" ve "TCSG-6" botlarının ekipleri düzenledikleri 3 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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