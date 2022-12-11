İlçeye bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen 43 yaşındaki Elnare Kızmaz'ın 18 gün önce ormanlık alanda kaybolmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede termal kamera özellikli dronlarla aramalarını sürdürdü.

Herhangi bir haber alınamayan kadın için güvenlik güçlerince aramaların sarp ve sık ormanlık arazide yoğunlaşarak devam edeceğini öğrenildi.