Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de havuç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, havuç yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Güngör idaresindeki tırın kasa bölümü, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurdu.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Öte yandan, yangın nedeniyle otoyola dökülen havuçlar, temizlik çalışmasıyla kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 07:18
- 05:59
- 05:21
- 04:58
- 04:40
Sıradaki Haber
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz