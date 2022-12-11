Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kaza: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Ç.A. (52) idaresindeki cip, tali yoldan ana yola çıkan H.A'nın (69) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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