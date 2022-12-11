Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi.
Davutkadı Mahallesi İncirli Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Belediye ekipleri, ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.
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