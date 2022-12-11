Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kadıköy Mahallesi'nden Pamukova'ya giden B.Ş.P. (29) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Son Haberler
- 13:39
- 13:33
- 13:28
- 13:24
- 13:20
Sıradaki Haber
Adana'da 7 milyon 290 bin kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz