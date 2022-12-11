Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 7 milyon 290 bin kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 7 milyon 290 bin kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan araçta 7 milyon 290 bin kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Ç.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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