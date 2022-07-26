Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

TUS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

TUS başvuru ücreti ne kadar?

TUS başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı.

TUS geç başvuru ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 olacak.