TUS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman 2022?
ÖSYM tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı. Sınava 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.
TUS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?
2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
TUS başvuru ücreti ne kadar?
TUS başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı.
TUS geç başvuru ne zaman?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 olacak.
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