Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak içki operasyonu
Bilecik'te kargo yoluyla getirilen 100 şişe kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karo yoluyla sahte bandrollü içki getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce şüpheli A.K'nin kullandığı araçta yapılan aramada, 100 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.
Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Bilecik Kaçak İçki Kaçakçılık
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