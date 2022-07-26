Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Operasyonda, kenevir tarlasını sulayan bir şüpheli yakalandı.
Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edilirken, bölgedeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek bulundu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Narkotik
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