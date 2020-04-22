Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Kayseri Havalimanı'na getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar evlerine gönderilecek.