Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak'ta devriye görevini yürütürken yanlarına gelen kişi, kızı Defne Naz'ın 23 Nisan'ı kutlamak istediği için evlerini süslediklerini ve polislerin, yapacakları kutlamaya katılarak kızına sürpriz yapmaları talebinde bulundu.

İsteği kabul eden ekipler, eve giderek Defne'ye sürpriz yaptı. Kutlamaya eşlik eden polis ekipleri, hatıra fotoğrafı çekerek evden ayrıldı.