Haber Giriş: Kaynak: AA,İHA
Nevşehir’de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyü yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların salgından korunması amacıyla Taşkınpaşa köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.
14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişler yasaklandı.
Etiketler: Nevşehir koronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:25
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