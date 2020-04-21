Bilecik Valiliği tarafından, 7 Nisan'da karantinaya alınan Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde karantinanın bu geceden itibaren sona ereceği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Mahallede uygulanan karantinanın yeniden görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akpınar mahallesinde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni COVID-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın 00.00'da sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."