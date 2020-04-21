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Balıkesir'de balık avlama yasağına uymayanlara para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında balık avlama yasağını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepsut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle sahil, dere, baraj ve göletlerde balık avlanmasının yasaklandığı yerlerde 7 kişinin balık avladığını tespit etti.
Ekipler, 7 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira para cezası kesti.
Etiketler: balıkesir koronavirüs avlanmaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:22
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