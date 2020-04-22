Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ın Söğütlü köyündeki karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Söğütlü köyünde 6 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Karantinanın sona erdirilmesi kararının alındığı duyurulan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesine bağlı Söğütlü köyünde uygulanmakta olan karantinanın 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." denildi.
Etiketler: Kars koronavirüsSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 00:36
Son Haberler
- 02:04
- 02:00
- 01:50
- 01:37
- 01:29
Sıradaki Haber
Balıkesir'de balık avlama yasağına uymayanlara para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz