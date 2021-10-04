Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Türkiye’de bulunan OSB’ler arasında bir ilke imza attı.

OSB’nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu. 4 bin 600 adet muz fidanının dikildiği serada 2022 yılının eylül ayında ilk hasadın yapılması planlandı.

Muz serasındaki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, OSB Müdürü Musa Gönül’den sera hakkında bilgiler aldı.

Vali Erdinç Yılmaz, “Sanayi ürünlerinin üretildiği Organize Sanayi Bölgemizin aynı zamanda yeşil olmasını arzu ediyoruz. Çok güzel bir muz serası oluşturduk, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış bir tesis oluşturuldu. Osmaniye’mize çok büyük ve güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Buradan Organize Sanayi Bölgemize ciddi bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde böyle bir projeyi, OSB Yönetim Kurulu olarak işadamlarımızın da desteğiyle, gerçekleştirmiş olduk. OSB Yönetim Kuruluna ve destek veren işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Seranın diğer Organize Sanayi Bölgelerine örnek olacağını düşünüyorum” dedi.