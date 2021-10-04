Tunceli’de, koruma altında bulunan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı’nda beslenirken görüntülendi.

Hem su içmek hem de karınlarını doyurmak için vadinin üst bölümlerinden inen yaban keçileri, bir süre beslendikten sonra yeniden zirvelere doğru tırmanarak gözden kayboldu.