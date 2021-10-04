18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelinde ikinci doz koronavirüs aşılama oranının yüzde 75’i geçtiğini söyleyerek, “Ancak henüz aşı olmayan veya aşıları tamamlanmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısı olmayan veya aşısını tamamlamayan vatandaşlarımız. Risk devam ediyor eski günlerimize dönmemizin yolu maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ederek aşı olmaktan geçiyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.