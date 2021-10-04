Edirne Liselerarası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) üyesi öğrenciler, sokak hayvanlarının kış aylarını daha sıcak bir yuvada geçirebilmeleri için bir araya geldi.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler atık paletler, tahtalar ve brandalardan yaklaşık 40 kulübe yaptı. Kulübe yapımına Edirne Belediyesi ve kentteki hayvanseverler de destek verdi.

ELHAYDO Başkanı Eminr Yenibaş, geleneksel kulübe yapım etkinliklerinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Yenibaş, "Bugün şehir içindeki ve Sarayiçi bölgesindeki köpekler için kulübeler yapıyoruz. Bu seneki etkinliğimizi onlara ithaf ediyoruz. Etkinliğimizin üçüncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü liseli gençlerin bunu misyon edinip her sene düzenli olarak bir etkinliği yapması, Edirne'nin genç neslinin duyarlılığını gösteriyor." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise lise öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Tanrıkulu, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.