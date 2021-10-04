Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticaretini yapan F.Z'nin İstanbul'dan İnebolu'ya uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
Jandarma tarafından ilçede düzenlenen operasyonda F.Z'nin üst aramasında ve aracında 28 uyuşturucu hap ile satışa hazır paketlerde 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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