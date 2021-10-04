Çorum’un sahip olduğu, tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan Çorumina'nın geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirildi.

7’den 70’e her kesime hitap eden Çoruminia, vatandaşların beğenisini topluyor.

Çoruminia’da gezerken kentin tarihini hatırladığını belirten Osman Kara, "Çorum’daki önemli yapıları göremeyenler için farklı bir çalışma olmuş. Herkes Boğazkale’ye, Alacahöyük’e gidemez, o yüzden tüm eserlerin burada sergilenmesi güzel olmuş. Annemin de görmesini, tarihi yeniden yaşaması için onu da buraya getirdim. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çoruminia'da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, ziyarete gelen vatandaşların bol bol fotoğraf çektikleri görüldü.