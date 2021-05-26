Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 625 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 199 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 479 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 183 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 13,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 472 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 331 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.