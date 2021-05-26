Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.
Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.
Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.
Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.
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