Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.

Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.

Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.