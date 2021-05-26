Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tırla otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında M.K. idaresindeki tır, V.Ü. kontrolündeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Tır sürücüsü ile otobüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü M.K, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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