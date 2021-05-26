İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahşılı ilçesinde bir ikametin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar taşı olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, S.U'ya ait ikametinin bahçesinde yaptığı aramada, üzerinde çocuk figürü bulunan lahit mezar buldu.

Roma dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen eser muhafaza altına alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.