Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin bahçesinde, üzerinde çocuk figürü bulunan tarihi lahit mezar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahşılı ilçesinde bir ikametin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar taşı olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, S.U'ya ait ikametinin bahçesinde yaptığı aramada, üzerinde çocuk figürü bulunan lahit mezar buldu.
Roma dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen eser muhafaza altına alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Tarihi Eser
Son Haberler
- 13:13
- 13:04
- 12:56
- 12:53
- 13:12
Sıradaki Haber
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz