Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selma S'ye yönelik operasyon düzenledi.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru Selma S, kent merkezinde gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ
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