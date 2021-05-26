Kozçeşme köyünde Şükrü Macun'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.