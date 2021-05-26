Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biga'da ev yangını: Çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotorğaf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kozçeşme köyünde Şükrü Macun'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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