Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında Gürcistan'da transplantoloji dalının geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Tiflis'te Sağlık Bakanlığında düzenlenen imza törenine TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Tamar Gabunia, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci ile diğer davetliler katıldı.

Törenin ardından konuşan Gabunia, TİKA ve Türkiye Organ Nakli Vakfıyla iş birliği yapmanın son derece önemli olduğunu kaydederek, "Ülkede karaciğer ve böbrek nakli hizmetleri hızlı bir şekilde gelişiyor ama talep de çok büyük. Bu alandaki hizmetin iyileştirilmesi için uluslararası iş birliğinin artırılması son derece önemli." dedi.

Demirdağ da konuşmasında bugün başlatılan iş birliğinin, Gürcistan Transplantoloji Uzmanlar Birliği, Türkiye Organ Nakli Vakfı, TİKA ve Gürcistan Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, alanında ülkede gerçekleştirilen ilk proje olduğunu belirtti.

Söz konusu projeyle Gürcü tarafıyla iş birliği yaparak hastaların yaşam sürecini iyileştirmek için çaba sarf edeceklerini kaydeden Demirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TİKA, bu projeyle organ nakli konusunda uzmanlaşmış insan gücü yetiştirmek, organ nakli ve organ bağışı konusunda eğitim programlarını düzenleyerek, toplumun bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek var olan mevcut doku tiplendirme laboratuvarına yeni teknolojilerle üretilmiş cihazlar temin edilecektir. Umut ediyorum ki TIKA Türk ve Gürcü ortaklığıyla küçük adımlarla birçok hayat kurtaracaktır."

İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Türk ve Gürcü uzmanlar, TİKA desteğiyle ve Gürcistan Sağlık Bakanlığı iş birliğinde eğitim programlarının içeriğinin geliştirilmesi, uygulamalı staj programlarının yapılması, yüksek nitelikli uzmanlar ile eğitim programlarının yürütülmesi, ulusal organ nakli koordinasyon sistemi ile bölgesel ve hastane bazlı koordinasyon sistemlerinin kurulması ve ölüden organ nakli hizmetlerinin başlatılması için tıbbi, teknik, hukuki ve etik altyapının oluşturulması ile sınır ötesi organ değişimine zemin hazırlanması konularında ortak çalışmalar yürütecek.