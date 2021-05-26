Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te aranan kişi yol kontrolünde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve yol kontrolünde yakalanan kişi tutuklandı.
Osmaneli-Bilecik kara yolu Organize Sanayi Kavşağı mevkisinde yol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, bir aracı durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan S.Ş'nin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bu kişinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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