Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 6 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörükbayır köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 6 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı
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