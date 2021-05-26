Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 13 bin 944 lira ceza verildi.
Jandarma ekipleri, Tömük Mahallesi'nde kumar oynatıldığını belirlediği bir eve baskın düzenledi.
Ekipler, ikametteki 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 bin 944 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Kumar Jandarma Genel Komutanlığı
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